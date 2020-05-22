В Google заявили о планах вернуть своих сотрудников в офисы

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил сотрудникам, что компания планирует открыть офисы в большинстве городов, начиная с 6 июля. В то же время он не уточнил, о каких именно идет речь.

Об этом пишет CNN.

По его словам, сначала офисы Google будут использовать 10% своего пространства. До сентября сотрудникам разрешать наполнить 30% пространства в офисе.

“У нас будут строгие меры по охране труда и технике безопасности, чтобы обеспечить соблюдение руководящих принципов социального дистанцирования и санитарию. Поэтому офис будет выглядеть и чувствовать себя не так, как когда вы ушли”, – сообщил Пичаи.

Отмечается, что решение начать повторное открытие офисов Google отличается от Twitter и Facebook, которые объявили о планах поддерживать удаленную работу на постоянной основе в будущем.