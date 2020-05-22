Утверждены новые формы заявлений для госрегистрации ФЛП и юрлиц

Чтобы упростить регистрационную процедуру и ускорить процесс заполнения соответствующих документов, Минюст утвердил новые формы заявлений для госрегистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Когда начнут действовать – с 1 июня 2020 года.

Вместо нынешних 24-х форм заявлений будет использоваться только девять – они сгруппированы преимущественно по виду лица, в отношении которого проводятся регистрационные действия.

Отныне, независимо от действий, которые необходимо провести, например, в отношении физического лица – предпринимателя, всегда подается одна утвержденная форма заявления.

Основные правила оформления заявок, подаваемых для госрегистрации:

заявление заполняется печатными буквами;

если определенная страница заявления не заполняется из-за отсутствия сведений, содержащихся в ней, такая страница не подписывается заявителем и не подается;

печать заявления может производиться с обеих сторон листа;

при выборе определенных полей в заявлении проставляется знак «V» или другой подобный знак, что будет свидетельствовать об избрании определенного поля;

сведения о конечном бенефициарном собственнике основателя юрлица заполняются и в дальнейшем обновляются только при наличии среди учредителей/участников юридического лица другого юридического лица;

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сведения о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или учредителя юридического лица в ходе государственной регистрации изменений или реорганизации юридического лица заполняются исключительно в случае, когда такие сведения требуют обновления в связи с определенными изменениями сведений о таких конечных бенефициарных собственниках;

заполнение в заявлении больше сведений, чем необходимо, не запрещено и не является основанием для приостановления рассмотрения документов.

Справка Finance.ua:

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