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Утверждены новые формы заявлений для госрегистрации ФЛП и юрлиц

Утверждены новые формы заявлений для госрегистрации ФЛП и юрлиц

Чтобы упростить регистрационную процедуру и ускорить процесс заполнения соответствующих документов, Минюст утвердил новые формы заявлений для госрегистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Когда начнут действовать – с 1 июня 2020 года.

Вместо нынешних 24-х форм заявлений будет использоваться только девять – они сгруппированы преимущественно по виду лица, в отношении которого проводятся регистрационные действия.

Отныне, независимо от действий, которые необходимо провести, например, в отношении физического лица – предпринимателя, всегда подается одна утвержденная форма заявления.

Основные правила оформления заявок, подаваемых для госрегистрации:

  • заявление заполняется печатными буквами;
  • если определенная страница заявления не заполняется из-за отсутствия сведений, содержащихся в ней, такая страница не подписывается заявителем и не подается;
  • печать заявления может производиться с обеих сторон листа;
  • при выборе определенных полей в заявлении проставляется знак «V» или другой подобный знак, что будет свидетельствовать об избрании определенного поля;
  • сведения о конечном бенефициарном собственнике основателя юрлица заполняются и в дальнейшем обновляются только при наличии среди учредителей/участников юридического лица другого юридического лица;

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  • сведения о конечном бенефициарном собственнике юридического лица или учредителя юридического лица в ходе государственной регистрации изменений или реорганизации юридического лица заполняются исключительно в случае, когда такие сведения требуют обновления в связи с определенными изменениями сведений о таких конечных бенефициарных собственниках;
  • заполнение в заявлении больше сведений, чем необходимо, не запрещено и не является основанием для приостановления рассмотрения документов.

Справка Finance.ua:

  • В Минцифры отметили, что обновленные формы заявлений позволят интернет-провайдерам избирать упрощенную форму налогообложения.
  • В приложении “Дія” упростили регистрацию ФЛП онлайн. Теперь вместо 58 полей для регистрации следует заполнить 12.
  • 9 апреля monobank начал принимать предварительные заказы на обслуживание счетов ФЛП, которое планируют запустить в июне.

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По материалам Finance.UA
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