Утверждены новые формы заявлений для госрегистрации ФЛП и юрлиц

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Чтобы упростить регистрационную процедуру и ускорить процесс заполнения соответствующих документов, Минюст утвердил новые формы заявлений для госрегистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Когда начнут действовать – с 1 июня 2020 года.
Вместо нынешних 24-х форм заявлений будет использоваться только девять – они сгруппированы преимущественно по виду лица, в отношении которого проводятся регистрационные действия.
Отныне, независимо от действий, которые необходимо провести, например, в отношении физического лица – предпринимателя, всегда подается одна утвержденная форма заявления.
Основные правила оформления заявок, подаваемых для госрегистрации:
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