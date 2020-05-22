Google работает над подтверждением покупок при помощи идентификации голоса

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Компания Google разрабатывает функцию для Google Assistant, которая позволит пользователям совершать покупки при помощи голоса.
Об этом пишет Android Police. Речь идёт о голосовой верификации покупателя.
Сотрудники издания обнаружили параметр Voice Match в разделе настроек Assistant’s Payments and Security. По их словам, пока что этот параметр отключён, но его можно вручную включить, после чего пользователя направят на экран с дополнительными настройками и подтверждением изменений. По словам журналистов, функция работает не у всех: у некоторых смартфоны бесконечно зависали и не переходили в раздел настроек.
Источник в Google подтвердил в разговоре с Android Police, что это новая функция, и она доступна в рамках пилотного проекта. С её помощью можно подтверждать покупки в Google Play и заказы в ресторанах.
Дата официальной презентации функции пока не раскрывается. Предположительно, её могут представить во время запуска бета-версии Android 11 в начале июня.
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