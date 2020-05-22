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Google работает над подтверждением покупок при помощи идентификации голоса

Google работает над подтверждением покупок при помощи идентификации голоса

Компания Google разрабатывает функцию для Google Assistant, которая позволит пользователям совершать покупки при помощи голоса.

Об этом пишет Android Police. Речь идёт о голосовой верификации покупателя.

Сотрудники издания обнаружили параметр Voice Match в разделе настроек Assistant’s Payments and Security. По их словам, пока что этот параметр отключён, но его можно вручную включить, после чего пользователя направят на экран с дополнительными настройками и подтверждением изменений. По словам журналистов, функция работает не у всех: у некоторых смартфоны бесконечно зависали и не переходили в раздел настроек.

Источник в Google подтвердил в разговоре с Android Police, что это новая функция, и она доступна в рамках пилотного проекта. С её помощью можно подтверждать покупки в Google Play и заказы в ресторанах.

Дата официальной презентации функции пока не раскрывается. Предположительно, её могут представить во время запуска бета-версии Android 11 в начале июня.

По материалам 3dnews.ru
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