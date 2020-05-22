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Складной смартфон Motorola Razr 2 получит ряд аппаратных улучшений

Складной смартфон Motorola Razr 2 получит ряд аппаратных улучшений

Смартфон Motorola Razr в возрождённом форм-факторе раскладушки получился очень дорогим устройством с чипсетом среднего уровня, небольшой батареей не самой лучшей камерой. Ставка была сделана на ностальгирующих пользователей, и она могла бы сработать, если бы не Samsung Galaxy Z Flip. Эта модель оказалась дешевле и в то же время превосходила Razr практически во всех аспектах, кроме размера и внешнего дисплея.

Но в скором времени ситуация может измениться, так как в Motorola работают над созданием преемника Razr и намерены устранить обнаруженные слабые места. А очередная утечка раскрывает технические характеристики грядущего смартфона Motorola Razr 2.

Новая модель будет оснащена процессором Snapdragon 765, который обеспечит прирост производительности, а также принесёт поддержку 5G. Ёмкость батареи увеличится, правда, заявленный показатель в 2845 мАч всё ещё выглядит неубедительно для современного дорогого смартфона.

Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 256 ГБ. Модернизации подвергнется и основная камера. Она будет основана на 48-мегапиксельном сенсоре Samsung ISOCELL Bright GM1. Разрешение фронтальной камеры повысится до 20 Мп. Из коробки устройство будет работать под управлением операционной системы Android 10.

Смартфон Motorola Razr 2 разрабатывается с прицелом на китайский и американский рынки. Пока нет сведений о том, будет ли он продаваться в других регионах. Ориентировочная цена также не сообщается.

По материалам ITC.ua
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