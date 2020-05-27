Пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными - МВФ

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Пандемия коронавируса приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире. При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.
Об этом говорится в публикации на сайте Международного валютного фонда.
В МВФ отметили, что большие эпидемии, в том числе пандемия коронавируса, увеличили разрыв между богатыми и бедными. И если люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством, то граждане с базовым образованием столкнулись с трудностями при поиске работы.
Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность, основываясь на пяти основных событиях за последние 20 лет – вспышках SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) и Zika (2016). Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще в течение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.
Так называемый коэффициент Джини – широко используемая мера неравенства – постоянно увеличивался после этих событий. Оценка основана на чистых доходах, то есть рыночных доходах после уплаты налогов и трансфертов.
“Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемии. Через пять лет чистый Джини вырос почти на 1,5%”, – отметили в МВФ.
Специалисты Фонда подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочного лишения средств к существованию наименее обеспеченных слоев населения.
“Без энергичных и целенаправленных попыток мы, скорее всего, снова увидим рост неравенства, которое уже было “одной из наиболее сложных и неприятных проблем мировой экономики”, – цитируют авторы слова управляющего директора МВФ.
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