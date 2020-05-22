День финансов, 25 мая: работа столичного метро, приостановка от IKEA, "пенсионный депозит"

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Понедельник, 25 мая. Неделя началась (во многом) с хороших новостей.
В Киеве заработало метро. Но с новыми правилами. Сегодня, 25 мая правительство разрешило работу столичного метрополитена.
Жетонов больше не будет, чтобы проехать в метро, нужно иметь одну из электронных карт, qr-билет, или же оплачивать поездку через терминал. В метро расчертили разметку для соблюдения дистанции на платформах, начали дезинфицировать поезда.
ПриватБанк снижает процентные ставки. Говорят, в помощь бизнесу. ПриватБанк срезает кредитные ставки на четверть, чтобы помочь малому бизнесу подняться после карантина. Как отмечается, все клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, уже пользующимся кредитными программами банка, размер кредитной ставки будет пересчитан в сторону уменьшения автоматически.
Минцифры возобновило диалог с PayPal. Но на этом не останавливаются. В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о возобновлении диалога с платежной системой PayPal о возможности ее захода в Украину. Также рассматривается вариант заведения в Украину платежных систем Stripe и Vapulus, чтобы украинцы могли без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon.com, eBay, Etsy.
“Пенсионный депозит”. И надбавки кому за 75+. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает внедрение накопительного уровня пенсионной системы до 2021 года. По его словам, есть такой вариант системы накопления: 2% от нынешнего ЕСВ и 2% от НДФЛ. “Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн. Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек”, – говорит Шмыгаль. А в Минсоцполитики анонсировали надбавку к пенсии для пенсионеров 75+. Размер надбавки составит около 500 грн.
Изменения в работе интернет-магазина IKEA. Надеемся, что временные. Шведская компания IKEA приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине. Как отметили в компании, чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, было принято решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые.
Оформление вклада. С видеотрансляцией и без присутствия в банке. Как сообщает пресс-служба Минцифры, вскоре банковский счет можно будет открыть онлайн. Клиент сможет полноценно верифицировать себя в режиме видеотрансляции или с использованием системы BankID НБУ, накладывая е-подпись на копии идентификационного документа.
В продолжение темы вкладов — по данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 мая 2020 года общая сумма вкладов физических лиц в банках – участниках Фонда составила 524,33 млрд грн. Это на 4 млрд грн больше, чем в прошлом месяце.
Кстати, на депозитах можно зарабатывать больше, чем вы думаете. Депозит в Украине остается способом номер один для сбережения свободных средств и получения пассивного дохода. Но опытные вкладчики знают, как зарабатывать на депозитах больше, чем среднестатистический клиент. Рассказываем несколько правил, которые позволят увеличить доход.
Зарабатывать также можно на онлайн-МФО. 27 мая в 14:00 пройдет бесплатный вебинар, где вы сможете узнать, что такое инвестиции в МФО, примеры проектов в Европе, подводные камни и нюансы. Зарегистрироваться можно по ссылке.
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