Коболев прокомментировал переход украинцев к свободному рынку газа

Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период – все это позволит сделать плавный и безопасный переход к свободному рынку газа для населения.

Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

“Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период – все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку”, – отметил Коболев.

Справка Finance.ua:

В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для населения снизилась на 21% по сравнению с апрелем 2020 года.

Стоимость газа в мае: 2,3 грн за кубометр (без учета НДС , наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

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