Коболев прокомментировал переход украинцев к свободному рынку газа

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Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период – все это позволит сделать плавный и безопасный переход к свободному рынку газа для населения.
Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
“Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период – все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку”, – отметил Коболев.
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