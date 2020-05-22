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Во Франции за телефонные разговоры во время движения будут забирать водительские права

Во Франции за телефонные разговоры во время движения будут забирать водительские права

Французских водителей за использование мобильного телефона во время движения будут не только штрафовать, но и лишать прав на 72 часа, а в отдельных случаях сроком от 6 месяцев до года.

Соответствующий правительственный декрет № 2020-605 от 18 мая 2020 года вступил в силу накануне, пишет французское издание Actu17.

“Правительство только что изменило положения законодательства относительно использования телефона во время движения. Правонарушение может быть наказано более строго в отдельных случаях, начиная с четверга. Отныне нарушителя штрафуют за пользование мобильным телефоном, его водительские права могут быть изъяты как мера пресечения на срок до 72 часов и более, если он одновременно является виновником более тяжелых правонарушений”, – пишет издание.

Согласно новым положениям, в течение трехдневного ограничительного периода префект имеет полномочия издать приказ о прекращении действия водительского удостоверения сроком от 6 месяцев до 1 года в случае дорожно-транспортного происшествия, которое повлекло смерть человека или причинило ему телесные повреждения.

За использование телефона во время вождения авто нарушитель должен будет уплатить штраф в размере 135 евро, а в его водительском удостоверении будет начислено 3 штрафных балла.

Французское издание приводит список из 10 правонарушений, которые в сочетании с использованием телефона в руке могут привести к отзыву удостоверения водителя. Это, в частности, передвижение в крайнем правом ряду проезжей части; маневрирование или сдвиг с места авто без предупредительных световых сигналов, несоблюдение безопасных расстояний между транспортными средствами; пересечение или перекрытие сплошных линий дорожной разметки; несоблюдение абсолютной остановки перед красным, постоянным или мигающим светом светофора; проезд перекрестков на постоянный желтый свет светофора; нарушение ограничений скорости. Кроме того, будут жестко наказывать за необоснованное резкое торможение, нарушение правил обгона, игнорирование приоритетного права проезда на остановках и автодорогах, а также за нарушения на пешеходных переходах.

По материалам УКРИНФОРМ
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