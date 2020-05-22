Во Франции за телефонные разговоры во время движения будут забирать водительские права

Французских водителей за использование мобильного телефона во время движения будут не только штрафовать, но и лишать прав на 72 часа, а в отдельных случаях сроком от 6 месяцев до года.

Соответствующий правительственный декрет № 2020-605 от 18 мая 2020 года вступил в силу накануне, пишет французское издание Actu17.

“Правительство только что изменило положения законодательства относительно использования телефона во время движения. Правонарушение может быть наказано более строго в отдельных случаях, начиная с четверга. Отныне нарушителя штрафуют за пользование мобильным телефоном, его водительские права могут быть изъяты как мера пресечения на срок до 72 часов и более, если он одновременно является виновником более тяжелых правонарушений”, – пишет издание.

Согласно новым положениям, в течение трехдневного ограничительного периода префект имеет полномочия издать приказ о прекращении действия водительского удостоверения сроком от 6 месяцев до 1 года в случае дорожно-транспортного происшествия, которое повлекло смерть человека или причинило ему телесные повреждения.

За использование телефона во время вождения авто нарушитель должен будет уплатить штраф в размере 135 евро, а в его водительском удостоверении будет начислено 3 штрафных балла.

Французское издание приводит список из 10 правонарушений, которые в сочетании с использованием телефона в руке могут привести к отзыву удостоверения водителя. Это, в частности, передвижение в крайнем правом ряду проезжей части; маневрирование или сдвиг с места авто без предупредительных световых сигналов, несоблюдение безопасных расстояний между транспортными средствами; пересечение или перекрытие сплошных линий дорожной разметки; несоблюдение абсолютной остановки перед красным, постоянным или мигающим светом светофора; проезд перекрестков на постоянный желтый свет светофора; нарушение ограничений скорости. Кроме того, будут жестко наказывать за необоснованное резкое торможение, нарушение правил обгона, игнорирование приоритетного права проезда на остановках и автодорогах, а также за нарушения на пешеходных переходах.