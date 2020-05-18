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Информацию из Кредитного реестра можно будет получить онлайн

Информацию из Кредитного реестра можно будет получить онлайн

Национальный банк Украины планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитному реестру.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“В условиях карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19, этот шаг позволит заявителям – населению и юридическим лицам – получить информацию из Кредитного реестра Национального банка удобнее и быстрее”,

Как можно будет получить информацию из Кредитного реестра:

  • верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • физлицо лицо сможет подписать заявление на получение информации из Кредитного реестра, которое подается в электронной форме, личной КЭП;
  • юрлицо – квалифицированной электронной подписью своего руководителя;
  • заявление на получение информации из Кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях. Лицо, получающее такую информацию по поручению, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия.

Справка Finance.ua:

  • В Кредитном реестре накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет свыше 100 минимальных заработных плат перед одним банком.
  • Заемщики, в отношении которых данные переданы в Кредитный реестр, имеют право получать из этого реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать внесения изменений в информацию.
  • На сегодня в кредитном реестре есть информация о более 75 000 должников-физических (48 000) и юридических (27 000) лиц.
  • Система BankID НБУ позволяет осуществлять электронную дистанционную идентификацию физических лиц. С ее помощью пользователи имеют возможность получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

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По материалам Finance.UA
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