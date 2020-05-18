Информацию из Кредитного реестра можно будет получить онлайн

Национальный банк Украины планирует предоставить дистанционный доступ к своему Кредитному реестру.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“В условиях карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19, этот шаг позволит заявителям – населению и юридическим лицам – получить информацию из Кредитного реестра Национального банка удобнее и быстрее”,

Как можно будет получить информацию из Кредитного реестра:

верификация данных физического лица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи ( КЭП );

физлицо лицо сможет подписать заявление на получение информации из Кредитного реестра, которое подается в электронной форме, личной КЭП ;

юрлицо – квалифицированной электронной подписью своего руководителя;

заявление на получение информации из Кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях. Лицо, получающее такую информацию по поручению, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия.

Справка Finance.ua:

В Кредитном реестре накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет свыше 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Заемщики, в отношении которых данные переданы в Кредитный реестр, имеют право получать из этого реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать внесения изменений в информацию.

На сегодня в кредитном реестре есть информация о более 75 000 должников-физических (48 000) и юридических (27 000) лиц.

Система BankID НБУ позволяет осуществлять электронную дистанционную идентификацию физических лиц. С ее помощью пользователи имеют возможность получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.