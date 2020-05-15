0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 140 0

День финансов, 19 мая: о накопительных пенсиях, преобразовании «Укрпочты» в банк и запуске метро

День финансов, 19 мая: о накопительных пенсиях, преобразовании «Укрпочты» в банк и запуске метро

Во вторник, 19 мая, о планах правительства и самих украинцев:

  • План №1. Внедрить накопительные пенсии. Минсоцполитики разработало законопроект о накопительных пенсиях. Согласно проекту закона, будет три программы: первая дает право на получение пенсионных выплат при достижении 50 лет; вторая – получение пенсии при достижении 55 лет; третья – позволит добровольно вступить в участие в накопительной профессиональной пенсионной системе. Вследствие введения такой системы размер ЕСВ будет увеличен.
  • План №2. Увеличить размер прожиточного минимума: Глава комитета соцполитики Галина Третьякова зарегистрировала проект рекомендаций, согласно которому в Украине должен поменяться размер прожиточного минимума. Нардеп предлагает заменить прожиточный минимум для трудоспособных лиц на минимальную зарплату (с 2102 до 4723 грн), а также установить необлагаемый минимум (тот доход, с которого не нужно платить налоги) на уровне ПМ.
  • План №3. Сделать из Укрпочты – «почтовый банк». Сегодня Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает привлечение национального почтового оператора «Укрпочта» к оказанию банковских услуг. Так, украинцы смогут открывать депозиты в Укрпочте, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, менять валюту. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, особенно актуальными такие услуги Укрпочты станут для 15 миллионов украинцев, которые проживают в сельской местности.
  • План №4. Запустить общественный транспорт и метро. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая. Минздрав уже подготовил рекомендации по возобновлению работы общественного транспорта. А в киевской подземке напомнили, что после возобновления работы киевского метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом. Жетонов больше не будет.
  • План №5. Новые услуги на портале «Дія». Минцифры работает над новыми услугами на государственном портале. Вскоре планируют запустить возможность оформлять субсидии, оплачивать штрафы на авто, регистрировать ООО, а также проводить электронные выборы.
  • Правда, уже сегодня из дома можно не только оплачивать коммуналку или оформлять помощь по безработице, но даже легко заказывать себе кредитки, за которыми не придется ехать в банк. Кредитная карта – это идеальный платежный инструмент во время карантина! Кредитка позволит избегать “налички”, а также может стать бесплатной финансовой подушкой безопасности.

👉 Кредитки, которые можно оформить из дома 💳

  • Кроме того, наши коллеги с портала «Минфин» проанализировали 29 украинских банков, имеющих технологию мобильного банкинга, и создали каталог интернет-банков Украины. В каталоге можно легко подобрать интернет-банк по самым важным функциям также не выходя из дома.

👉 Каталог интернет-банков Украины. Тоже можно смотреть на дому.

План №6. Житейский. Или, если в планах ипотека! Не так давно Finance.ua запустил специальный каталог с предложениями ипотеки на жилье в Украине как первичного, так и вторичного рынка. Уже успели получить от вас много отзывов и несколько вопросов. Чтобы более подробно рассказать о возможностях этого бесплатного каталога, мы решили записать отдельное видео.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.