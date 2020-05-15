День финансов, 19 мая: о накопительных пенсиях, преобразовании «Укрпочты» в банк и запуске метро

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План №6. Житейский. Или, если в планах ипотека! Не так давно Finance.ua запустил специальный каталог с предложениями ипотеки на жилье в Украине как первичного, так и вторичного рынка. Уже успели получить от вас много отзывов и несколько вопросов. Чтобы более подробно рассказать о возможностях этого бесплатного каталога, мы решили записать отдельное видео.
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