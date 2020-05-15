День финансов, 19 мая: о накопительных пенсиях, преобразовании «Укрпочты» в банк и запуске метро

Во вторник, 19 мая, о планах правительства и самих украинцев:

План №1. Внедрить накопительные пенсии. Минсоцполитики разработало законопроект о накопительных пенсиях. Согласно проекту закона, будет три программы: первая дает право на получение пенсионных выплат при достижении 50 лет; вторая – получение пенсии при достижении 55 лет; третья – позволит добровольно вступить в участие в накопительной профессиональной пенсионной системе. Вследствие введения такой системы размер ЕСВ будет увеличен.

План №2. Увеличить размер прожиточного минимума: Глава комитета соцполитики Галина Третьякова зарегистрировала проект рекомендаций, согласно которому в Украине должен поменяться размер прожиточного минимума. Нардеп предлагает заменить прожиточный минимум для трудоспособных лиц на минимальную зарплату (с 2102 до 4723 грн), а также установить необлагаемый минимум (тот доход, с которого не нужно платить налоги) на уровне ПМ.

План №3. Сделать из Укрпочты – «почтовый банк». Сегодня Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает привлечение национального почтового оператора «Укрпочта» к оказанию банковских услуг. Так, украинцы смогут открывать депозиты в Укрпочте, оплачивать карточкой коммунальные и другие услуги, получать пенсию, соцпомощь, зарплату, менять валюту. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, особенно актуальными такие услуги Укрпочты станут для 15 миллионов украинцев, которые проживают в сельской местности.

План №4. Запустить общественный транспорт и метро. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая. Минздрав уже подготовил рекомендации по возобновлению работы общественного транспорта. А в киевской подземке напомнили, что после возобновления работы киевского метрополитена пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом. Жетонов больше не будет.

План №5. Новые услуги на портале «Дія». Минцифры работает над новыми услугами на государственном портале. Вскоре планируют запустить возможность оформлять субсидии, оплачивать штрафы на авто, регистрировать ООО , а также проводить электронные выборы.

Правда, уже сегодня из дома можно не только оплачивать коммуналку или оформлять помощь по безработице, но даже легко заказывать себе кредитки, за которыми не придется ехать в банк. Кредитная карта – это идеальный платежный инструмент во время карантина! Кредитка позволит избегать “налички”, а также может стать бесплатной финансовой подушкой безопасности.

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