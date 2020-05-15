День финансов, 18 мая: дата запуска видеофиксации, госрегулирования цен, ослабления карантина в столице

Понедельник, 18 мая, сообщил нам о некоторых важных датах и интересных предложениях:

Ослабление карантина. Второй этап в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве планируют начать второй этап ослабления ограничительных мер после 22 мая. Среди прочего, город планирует восстановить и работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Что еще изменится со вторым этапом ослабления, читайте здесь.

Госрегулирование цен на продукты. Госпродпотребслужба разъяснила механизм госрегулирования цен, которое сегодня вступило в силу. Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

Долгострои, наказание, предложение Геращенко. По всей Украине огромное количество случаев, когда непорядочные застройщики в погоне за наживой строили финансовые пирамиды, собирали деньги у граждан и строили дома. Потом, когда начинался экономический кризис или что-то шло не так, они эти дома бросали и десятки тысяч семей не получили доступа к жилью. Заместитель главы МВД Антон Геращенко предложил свой вариант решения этой проблемы Пишите в комментариях, как вам его идея? А возможно, предоставите и свой “рецепт”.

Дата запуска видеофиксации. Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины сообщает, что систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения по всей Украине запустят уже с июня. Напомним, ранее хотели запускать систему с первого мая, но дату перенесли из-за карантина.

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