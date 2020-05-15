День финансов, 18 мая: дата запуска видеофиксации, госрегулирования цен, ослабления карантина в столице

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник, 18 мая, сообщил нам о некоторых важных датах и интересных предложениях:
Ослабление карантина. Второй этап в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве планируют начать второй этап ослабления ограничительных мер после 22 мая. Среди прочего, город планирует восстановить и работу наземного общественного транспорта в обычном режиме. Что еще изменится со вторым этапом ослабления, читайте здесь.
Госрегулирование цен на продукты. Госпродпотребслужба разъяснила механизм госрегулирования цен, которое сегодня вступило в силу. Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.
Долгострои, наказание, предложение Геращенко. По всей Украине огромное количество случаев, когда непорядочные застройщики в погоне за наживой строили финансовые пирамиды, собирали деньги у граждан и строили дома. Потом, когда начинался экономический кризис или что-то шло не так, они эти дома бросали и десятки тысяч семей не получили доступа к жилью. Заместитель главы МВД Антон Геращенко предложил свой вариант решения этой проблемы Пишите в комментариях, как вам его идея? А возможно, предоставите и свой “рецепт”.
Дата запуска видеофиксации. Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины сообщает, что систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения по всей Украине запустят уже с июня. Напомним, ранее хотели запускать систему с первого мая, но дату перенесли из-за карантина.
#трохиреклами. 💁 Как зарабатывают на онлайн-МФО? Для тех, кто хочет узнать больше о новом варианте инвестиций – вложениях в небанковские компании (МФО), приглашаем посетить специальный вебинар уже в эту среду – 20 мая. На вебинаре организаторы обещают рассказать про соотношение рисков и доходов для вкладчика. Важных подводных камнях и нюансах, о которых следует знать инвесторам.
Регистрируйтесь и изучайте бесплатно новый инструмент инвестирования с высоким доходом.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китай обновил Chery Tiggo (фото)Позавчера, 23:20 - 13545 12
В МВД предложили радикально решить проблему долгостроев6 ч. назад - 2723 9
Украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работатьВчера, 09:02 - 2272 7
В Украине за два месяца привлекли к ответственности более 100 коррупционеров9 ч. назад - 896 7
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе4 ч. назад - 1062 4
ПФУ утвердил показатель мартовской зарплаты для начисления пенсий9 ч. назад - 6770
Карантин подкосил продажи авто на 46%: кто остался в лидерах (инфографика)10 ч. назад - 2727
В МВД предложили радикально решить проблему долгостроев6 ч. назад - 2723 9
Названа дата запуска видеофиксации нарушений ПДД (инфографика)2 ч. назад - 2510
В МВД спрогнозировали сроки открытия границ Украины9 ч. назад - 2454
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)3 ч. назад - 83
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 816
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1511 3
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 980
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 4778 2