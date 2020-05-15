Межбанк: спекулянты снова попытаются «разогреть» котировки

Понедельник на валютном рынке пройдет очень активно с ростом объемов операций и их количества. По прогнозам Finance.ua, сегодня объемы на торгах будут в пределах до $ 260-340 млн при совершении до 550-680 сделок.

Основных причин две:

1). Период бюджетных платежей у клиентов. С учетом дефицита гривны у большинства компаний ( как в связи с падением выручки, так и общим снижением деловой активности из-за карантина) часть клиентов будет продавать валюту, чтобы рассчитаться с государством (экспортеры), а у импортеров будет меньше возможности по ее покупке. Рост предложения валюты при низком спросе всегда играет на укрепление нацвалюты в бюджетный период.

2). Завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. По состоянию на утро 18 мая чиновники хотят разместить гривневые облигации на 3,6,9 месяцев и 1 год, а долларовые – на 204 дня. Объемы размещения минфиновцы пока не ограничивают. Если после консультаций с первичными дилерами сегодня ничего не переиграется в условиях аукциона ( а это очень часто бывает), то это также будет работать на гривну. Последние размещения были очень объемными и успешными для Минфина, поэтому он постарается и в этот раз активно “выгрести” с рынка ресурсы в бюджет. То есть, потенциально дефицит гривны только усугубится.

Спекулянты снова попытаются «разогреть» котировки, подстраиваясь под действия крупных игроков, а также продолжат работать в формате «в две стороны» и играть на разницах наличного и безналичного курсов.

Учитывая, что особо валюту сейчас покупать импортерам не за что из-за последствий карантина, главным покупателем на межбанке останется Нацбанк, а его ценники на интервенциях будут диктовать участникам рынка курсовой тренд.

Finance.ua прогнозирует коридор по доллару 18 мая на межбанке в пределах 26,50-26,73 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,61 / 26,63

евро – 28,83 / 28,85

российский рубль – 0,3621 / 0,3625

Курсы валют на Межбанке

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