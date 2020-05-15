Межбанк: спекулянты снова попытаются «разогреть» котировки

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник на валютном рынке пройдет очень активно с ростом объемов операций и их количества. По прогнозам Finance.ua, сегодня объемы на торгах будут в пределах до $ 260-340 млн при совершении до 550-680 сделок.
Основных причин две:
1). Период бюджетных платежей у клиентов. С учетом дефицита гривны у большинства компаний ( как в связи с падением выручки, так и общим снижением деловой активности из-за карантина) часть клиентов будет продавать валюту, чтобы рассчитаться с государством (экспортеры), а у импортеров будет меньше возможности по ее покупке. Рост предложения валюты при низком спросе всегда играет на укрепление нацвалюты в бюджетный период.
2). Завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. По состоянию на утро 18 мая чиновники хотят разместить гривневые облигации на 3,6,9 месяцев и 1 год, а долларовые – на 204 дня. Объемы размещения минфиновцы пока не ограничивают. Если после консультаций с первичными дилерами сегодня ничего не переиграется в условиях аукциона ( а это очень часто бывает), то это также будет работать на гривну. Последние размещения были очень объемными и успешными для Минфина, поэтому он постарается и в этот раз активно “выгрести” с рынка ресурсы в бюджет. То есть, потенциально дефицит гривны только усугубится.
Спекулянты снова попытаются «разогреть» котировки, подстраиваясь под действия крупных игроков, а также продолжат работать в формате «в две стороны» и играть на разницах наличного и безналичного курсов.
Учитывая, что особо валюту сейчас покупать импортерам не за что из-за последствий карантина, главным покупателем на межбанке останется Нацбанк, а его ценники на интервенциях будут диктовать участникам рынка курсовой тренд.
Finance.ua прогнозирует коридор по доллару 18 мая на межбанке в пределах 26,50-26,73 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,61 / 26,63
евро – 28,83 / 28,85
российский рубль – 0,3621 / 0,3625
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине начало действовать госрегулирование цен на продукты3 ч. назад - 1297 3
Протиснуться в пробках: представили электрокар, который умеет сужаться (фото, видео)10 ч. назад - 714 3
В Украине за два месяца привлекли к ответственности более 100 коррупционеров3 ч. назад - 403 2
Китай обновил Chery Tiggo (фото)Позавчера, 23:20 - 12145 2
7 советов, как выбрать фрилансераВчера, 17:00 - 1029 2
Стало известно, с какими странами Украина может возобновить авиасообщение в первую очередьВчера, 19:00 - 1744
Самые перспективные индустрии, которые могут выиграть от коронакризисаВчера, 13:19 - 1735 1
ПФУ утвердил показатель мартовской зарплаты для начисления пенсий3 ч. назад - 1603
Карантин подкосил продажи авто на 46%: кто остался в лидерах (инфографика)4 ч. назад - 1596
13 тысяч европейских компаний рискуют обанкротитьсяВчера, 15:00 - 1413
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 735
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1433 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 951
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 4641 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 2121 3