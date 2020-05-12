День финансов, 15 мая: "частичная" индексация пенсий, "детская карта" monobank, план на 500 тыс. вакансий

Пятница, 15 мая. Карантин “бьет по кошелькам”: покупать авто стали реже, а заявку на помощь для детей подали уже 19 тыс. ФЛП.

Помощь ФЛП… На детей. В Украине начали назначать пособия на детей в возрасте до 10 лет физическим лицам-предпринимателям. Заявки подают ФЛП первой и второй группы. В Минсоцполитики отметили, что услугой уже воспользовались более 19 тыс человек. Напомним, размер помощи составляет от 1779 грн до 2218 гривен.

Кстати, в monobank не так давно появилась “детская карта”, в которой уже можно копить деньги в “Банке” и выводить кешбэк от 60 гривен.

В отдельном материале мы решили рассказать все детали про “детскую карту” monobank и как ее оформить, и стоит ли это делать. 👇

Пенсии проиндексировали. Но не всем. Как сообщила замначальника главного управления ПФ Елена Бойко, не были повышены пенсии тем, у кого средняя константа выше, чем предусмотрено правительственным постановлением. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, увеличив его на 11%, средний стал составлять 4778 гривен. У тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в 2019 году, показатель выше, и по таким делам перерасчет не произведен.

План на 500 тысяч вакансий. Правительство начало реализацию плана по созданию 500 тысяч вакансий для украинцев. Чиновники проанализировали ситуацию, в каких секторах наибольшие вызовы и в каких отраслях реально создать рабочие места. В Минэкономики отметили, что 216 900 созданных рабочих мест уже профинансированы и не требуют дополнительных средств. В каких же отраслях правительство предлагает работу, смотрите здесь.

Льготный период на оплату коммуналки в Киеве продлили. Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что скидка 10% на оплату коммунальных услуг будет действовать до конца карантина. По его словам, до пандемии скидка 10% действовала только для тех, кто заплатит до 20 числа месяца, сейчас эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца.

Только 2 “еврономера”. По данными Государственной таможенной службы, с начала этого года растаможили только два автомобиля с иностранной регистрацией. Средняя таможенная стоимость транспортных средств составляет 1 926 долл.

Продажи новых машин по сравнению с прошлым годом также просели на 5%. Какие авто предпочитают украинцы: дизель, бензин или гибрид, рассказывает Укравтопром.