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День финансов, 13 мая: «антиколомойский» закон, продление налоговых льгот, снижение требований к капиталам

День финансов, 13 мая: «антиколомойский» закон, продление налоговых льгот, снижение требований к капиталам

13 мая оказалось не слишком счастливым для Коломойского и многих других экс-собственников банков. Нардепы все же приняли сегодня закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. Закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка (и не только).

Помимо этого:

Депутаты продлили налоговые льготы для бизнеса. ВР приняла закон о продлении налоговых льгот и упрощении административных процедур для бизнеса на период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространению коронавируса в стране.

Приняли изменения к закону о сборе и учете ЕСВ. От уплаты налога освободили лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Также отменены обязательства (кроме тех, которые избрали упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности) уплачивать минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли.

Уменьшили требования к капиталам банков. Рада уменьшила требование к минимальному размеру уставного капитала банка с 500 до 200 млн грн. Это позволит банкам проводить реорганизацию путем присоединения по упрощенной процедуре, срок которой составляет в среднем три-четыре месяца, применять упрощенную процедуру капитализации, прекращать банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

А Шмыгаль рассказал о поддержке бизнеса и количестве безработных. По словам премьер-министра, правительство сначала помогает микро-, малому и среднему бизнесу, по которому коронакризис ударил сильнее всего. После чего в планах частичная выплата зарплат тем предприятиям, где у работников было уменьшено рабочее время. Кроме того, правительство планирует программу поддержки промышленности и экспортно ориентированных отраслей. Также премьер сообщил, что с начала карантина официально зарегистрировались безработными более 200 тысяч украинцев.

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По материалам Finance.UA
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