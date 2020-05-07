День финансов, 12 мая: ослабление карантина в Киеве, Diia City для IT, новые правила от Ryanair

Вторник, 12 мая. Ослабление карантина в Киеве. С 12 мая начинается первый этап ослабления карантина в столице. Вот, что открыто и можно в городе каштанов. Кстати, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, что метро и междугородный транспорт вероятно откроют только к середине лета.

Вместе с тем, карантин по всей Украине пока ослабили, а не отменили! Поэтому лучше ограничивать свои передвижения и лишний раз поваляться на диване.

Благо в интернете сегодня можно заказать все что нужно: продукты, лекарства и множество других товаров и услуг. И сфера финансов – не исключение.

К примеру, можно спокойно пользоваться банковскими услугами: заказывать банковские карты, открывать и закрывать депозиты, и даже менять валюту онлайн.

Детальнее о том, как это сделать не вставая с дивана рассказываем в отдельном материале. 🧐

А еще мы узнали, что:

monobank собрался запускать аналог на новом развивающимся рынке. Сооснователь monobank и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет говорит, что для этого нужно найти банк, который работает на этом рынке и запустить совместное предприятие.. Страны, которые интересуют Дубилета в первую очередь: Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Египет, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сингапур.

В планах Минцифры запустить Diia City для IT-компаний. Министерство планирует создать свободную экономическую зону. “Diia City” для технологических компаний. Резидентами Diia City могут стать украинские и международные IT-компании, высокотехнологичный бизнес, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.

Укрпочта запустила новый международный сервис. Компания в партнерстве со SMART Forwarding запустила сервис выкупа и доставки товаров из интернет-магазинов Англии, чтобы пользователи имели возможность купить товары в таких магазинах, как Next, Ebay, Asos и других. Срок доставки 8-10 дней.

Ryanair готовит новые правила перелетов. С 1 июля авиакомпания планирует возобновить 40% своих рейсов с рядом новых правил для пассажиров. Ryanair будет выполнять около 1000 полетов в день. Больше деталей.

На HR-марафоне расскажут о том, как укрепить бренд работодателя в кризис. 15 мая на online-ивенте HR-марафон #5 про укрепление бренда в кризис можно будет услышать от специалистов 20 крупных компаний. На этом же марафоне участникам расскажут “что ожидают от вас сотрудники, и как вы можете помочь команде работать эффективнее?”

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