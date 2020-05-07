День финансов, 12 мая: ослабление карантина в Киеве, Diia City для IT, новые правила от Ryanair

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Вторник, 12 мая. Ослабление карантина в Киеве. С 12 мая начинается первый этап ослабления карантина в столице. Вот, что открыто и можно в городе каштанов. Кстати, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, что метро и междугородный транспорт вероятно откроют только к середине лета.
Вместе с тем, карантин по всей Украине пока ослабили, а не отменили! Поэтому лучше ограничивать свои передвижения и лишний раз поваляться на диване.
Благо в интернете сегодня можно заказать все что нужно: продукты, лекарства и множество других товаров и услуг. И сфера финансов – не исключение.
К примеру, можно спокойно пользоваться банковскими услугами: заказывать банковские карты, открывать и закрывать депозиты, и даже менять валюту онлайн.
Детальнее о том, как это сделать не вставая с дивана рассказываем в отдельном материале. 🧐
А еще мы узнали, что:
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