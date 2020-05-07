Как укрепить бренд работодателя в кризис? HR-стратегии НБУ, UFuture, Deloitte и еще более 20 компаний

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Как UFuture оптимизирует затраты, связанные с персоналом в кризис? Чего ожидают от вас сотрудники, и как вы можете помочь команде работать эффективнее? Если сокращения команды неизбежны, то как это сделать с минимальными репутационными рисками? Об этом 15 мая на online-ивенте HR-марафон #5 расскажут специалисты из более 20 крупных компаний.
Когда: 15 мая.
Где: онлайн
Подробности на “сайте: https://hrmrfn.delo.ua/.
Спикеры: более 20 HR-специалистов из Deloitte, Watsons, UFuture, НБУ, Taryan, ПСГ Ковальська и других топовых компаний!
Вы узнаете:
В это сложное для всего мира время организаторы – бизнес-медиа бюро Ekonomika+ и деловое онлайн-издание delo.ua запустили социальную инициативу – пакет FREE, чтобы как можно больше HR-специалистов, СЕО и владельцев компании получили антикризисные инструменты и нашли эффективную стратегию дальнейшего развития.
В свободном доступе вы можете получить опыт специалистов из Deloitte, Watsons, DOC.ua, Madanes Advanced Healthcare Services.
Полная стоимость участия составляет 399 грн! Выбирая ее, вы получаете антикризисные HR-инструменты 23 спикеров, консультации экспертов в закрытом чате, нетворкинг с сотней HR-специалистов, возможность задать вопрос спикеру во время выступления, моментальный доступ к презентациям и другие преимущества живого мероприятия в онлайн-формате.
Зарегистрироваться по специальной цене.
Выбирайте свой формат и получите антикризисные стратегии ведущих HR-специалистов!
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