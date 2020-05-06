В Кабмине рассказали, за счет чего реализуют стимулирование малого бизнеса

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Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что стимулирование малого и среднего бизнеса будет реализовано за счет адаптивного карантина, антикризисных мер и инфраструктуры поддержки.
Об этом он сказал во время совещания по обсуждению антикризисных инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса.
“Стимулирование малого и среднего бизнеса будет реализовано за счет адаптивного карантина, антикризисных мер и инфраструктуры поддержки.
Мы видим для МСБ больший доступ к финансам, более легкий доступ к рынкам и меньшую регуляцию”, – заявил Петрашко.
По его словам, долгосрочная стратегия развития государства будет базироваться на содействии развитию сегмента малого и среднего предпринимательства.
“Я понимаю, что из-за коронакризиса малый и средний бизнес оказались в затруднительном положении. И наша поддержка крайне важна. Ведь это создание и сохранение значительного количества рабочих мест, залог роста экономики. Именно предприниматели формируют средний класс, который является движущей силой позитивных изменений в всех сферах”, – в свою очередь заявил Шмыгаль.
По его словам, Кабмин начал реализовывать программы такой поддержки. В частности, речь идет об обновленной программе кредитования “5-7-9” и программе “Новые деньги”, ориентированные на сохранение на создание новых рабочих мест.
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