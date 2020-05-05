День финансов, 8 мая: «Банка» от mono, результаты валютной либерализации, кризис в украинском IT

В пятницу, 8 мая – о банках, банковских продуктах и не только:

Валютная либерализация. Результаты за год. В своем годовом отчете НБУ отмечает, что за прошлый год отменил около 40 ограничений на валютные операции. Как отмечается, ни одно из послаблений не имело негативных последствий для валютного рынка и платежного баланса, а бизнес и граждане положительно восприняли валютную либерализацию и тестировали новые возможности. Finance.ua составил ТОП-10 самых важных валютных послаблений НБУ по нашему мнению.

Украинцы брали больше кредитов на потребительские нужды. По результатам прошлого года, гривневое кредитование граждан на потребительские нужды возросло на 31%. Причиной роста регулятор считает увеличение доходов населения и улучшение потребительской уверенности. Лидерами по наращиванию розничных кредитов были банки с частным украинским капиталом: +54% за год.

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Сверхликвидная система. Банковская система в Украине имеет сверхликвидность около 200 млрд грн, но любой банк в случае потребности в средствах может получить кредиты от НБУ. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий во время доклада на заседании финансового комитета Рады. “Для того, чтобы максимально высвободить средства банков для поддержки экономики, мы рекомендовали банкам воздержаться от выплат дивидендов”, – рассказал он.

В monobank появилась своя «Банка». Банк с котиками предоставил новый сервис для накоплений под названием – «Банка». С его помощью клиенты банка могут откладывать большие (или не слишком большие суммы) на любые придуманные цели. Как сообщает сооснователь monobank Олег Гороховский, система имеет разные типы накопления. Например, округление остатков и трат, процент от трат, регулярные платежи. Кроме того, можно сформировать ссылку, по которой вашу «Банку» смогут пополнить знакомые. Круто!

Борьба с поддельными банкнотами. В течение 2019 года из обращения было изъято почти 8,8 тыс. шт. поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,3 млн грн. В 2018 году изъяли почти 7,4 тыс. шт. поддельных банкнот на сумму 2,1 млн грн. В Нацбанке отмечают, что такой рост произошел из-за роста количества подделок банкноты номиналом 500 грн старого образца, такие подделки составляли 65% от общего количества поддельных банкнот, изъятых из обращения.

О других новостях пятницы:

Кабмин опубликовал решение об ослаблении карантина. Уже на следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Полный перечень того, что будет разрешено и запрещено, читайте здесь.

Кризис в украинском IT. Согласно исследованию портала DOU, кризис в украинском IT уже наступил. Количество вакансий уменьшилось, а откликов на позиции по некоторым категориям – резко возросло. Если сравнивать апрель с мартом 2020-го, то проседание было на 20%.

Не только для IT (на всякий случай). В Минэкономики сегодня напомнили, что нужно знать, если вы потеряли работу и хотите получать помощь от государства.