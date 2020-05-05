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За что украинцы предпочитают рассчитываться картами (опрос)

За что украинцы предпочитают рассчитываться картами (опрос)

Чаще всего банковские карты используют, чтобы снимать наличные через банкомат оплачивать товары и услуги в магазинах или через вебсистему интернет-банкинга.

Об этом рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра”.

Отметим, во время вебинара зрители не только узнавали полезную информацию. 11 слушателей получили возможность выиграть на подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado, Lamoda, Foodex24, Vepryk, AquaMelan, Sotto Voce Beauty.

Исследование показало, что кредитные карты стали использовать на 65% чаще, однако зарплатные карты все равно занимают первое место по проникновению банковских карт в использовании населением.

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По словам Кулыбы, растет использование мобильного банкинга, оплаты в интернете и переводы на карты как финансовая помощь от родственников.

За что стали чаще платить картой:

  • коммунальные услуги, пополнение мобильного телефона;
  • бытовая техника, компьютерная техника и электроника;
  • бензин или другое топливо;
  • лекарства и медицинские услуги;
  • продукты, бытовая химия, косметика и парфюмерия;
  • расходы на транспорт;
  • одежда и обувь;
  • посещение кафе, ресторанов (заказ на вынос);
  • оплата обучения и посещение детсада;
  • расходы на досуг;
  • аренда жилья.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам Finance.UA
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