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Названы основные импортеры украинской агропродукции (инфографика)

Названы основные импортеры украинской агропродукции (инфографика)

В Украине в январе-марте 2020 года пятерка стран заняла почти половину в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

Именно эти страны импортировали около 41,2% агропродукции из Украины. Среди них: Китай, Египет, Индия, Нидерланды, Испания.

Общая структура экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в январе-марте 2020 г. была следующей:
Страны Азии — 45,3% ($2563,1 млн);
Страны ЕС — 29,2% ($1652,5 млн);
Африканские страны — 17,7% ($998,4 млн);
Страны СНГ — 6,2% ($349,9 млн);
США — 0,8% ($45,6 млн);
неопределенные регионы — 0,5% ($25,99 млн);
другие страны Европы — 0,2% ($12,7 млн);
Австралия и Океания — 0,1% ($7,8 млн).

По материалам Finance.UA
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