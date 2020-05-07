Названы основные импортеры украинской агропродукции (инфографика)

В Украине в январе-марте 2020 года пятерка стран заняла почти половину в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы.

Именно эти страны импортировали около 41,2% агропродукции из Украины. Среди них: Китай, Египет, Индия, Нидерланды, Испания.

Общая структура экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в январе-марте 2020 г. была следующей:

Страны Азии — 45,3% ($2563,1 млн);

Страны ЕС — 29,2% ($1652,5 млн);

Африканские страны — 17,7% ($998,4 млн);

Страны СНГ — 6,2% ($349,9 млн);

США — 0,8% ($45,6 млн);

неопределенные регионы — 0,5% ($25,99 млн);

другие страны Европы — 0,2% ($12,7 млн);

Австралия и Океания — 0,1% ($7,8 млн).