День финансов, 6 мая: что умеет «Дія», помощь ФЛП на детей, условия работы магазинов с 11 мая

Среда, 6 мая. Минэнерго планирует майнить криптовалюту, «Дія» наращивает пользователей, а Приват вводит антикризисные программы для бизнеса.

Курс на диджитализацию – майнить крипту на АЭС. В Минэнерго заявили, что из-за избыточного производства могут направлять выработанную энергию атомными электростанциями на майнинг криптоактивов. Как отмечают в министерстве, так они смогут трансформировать «пассив» в «актив».

Пособие на детей для ФЛП. С сегодняшнего дня правительство начало программу поддержки бизнеса на детей до 10 лет. Финансовую помощь смогут получить ФЛП І и ІІ группы, у которых нет задолженности по уплате единого социального взноса в течение года. Размер пособия составит от 1779 грн до 2218 гривен.

ПриватБанк также вводит антикризисные программы поддержки для бизнеса. Банк ввел полугодовую отсрочку погашения основной суммы кредита для малого агробизнеса и отсрочку на три месяца с кредитованием под 3% годовых для производителей медтоваров. Кроме того, Приват расширил кредитование по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

А как построить этот самый бизнес онлайн? Об этом и не только можно будет услышать на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра” уже 8 мая. Вебинар бесплатный, но для тех, кто предварительно зарегистрируется.

Работа магазинов с 11 мая. В Украине с 11 мая ослабляется карантин. Сегодня были опубликованы условия временного формата работы непродуктовых магазинов. Согласно требованиям, в магазине может одновременно находится на больше одного человека на каждые 10 кв. м, покупателей можно пускать в магазин только в масках или респираторах, а сотрудники, помимо этого, обязаны использовать и одноразовые перчатки. В свою очередь Кличко заявил, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме, с 11 до 22 мая.

Приложение “Дія” уже установили более 2 миллионов украинцев. Об успехах приложения рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В то же время, по словам министра, в приложении есть ряд проблем. В частности, удалось разоблачить плохое качество данных в реестрах, потому что раньше, по его словам, “на базах зарабатывали, а теперь мы верифицируем данные в них”.

Что же конкретно умеет «Дія» (от электронной цифровой подписи до оформления документов на открытие/закрытие ФЛП), и как ею пользоваться, Finance.ua решил рассказать в отдельном материале 👇

Новые условия установки газоиспользующего оборудования. В Украине меняются ГСН по газоснабжению, правда с 1 июня. Разрешат устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно (ранее было разрешено до 3 этажа).

Кстати, в деталях о том, будут ли падать цены на газ, что будет с кредитами, каким будет курс, расскажет в новом видео на YouTube-канале Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев.