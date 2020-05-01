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В Киеве начали подготовку к следующему отопительному сезону

В Киеве начали подготовку к следующему отопительному сезону

Киевтеплоэнерго готовит столичные ТЭЦ к следующему отопительному сезону. Ремонтные работы проводятся без прекращения горячего водоснабжения домов киевлян.

На киевских теплоэлектроцентралях начались ремонты основного оборудования, нацеленные на повышение надежности и эффективности теплогенерации во время отопительного сезона.

Энергетики планируют отремонтировать 11 водогрейных котлов на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Теплоэлектроцентрали обеспечивают теплом и горячей водой около 60% киевлян – более 650 тыс. домохозяйств в восьми административных районах столицы (Дарницком, Соломенском, Печерском, Голосеевском, Деснянском, Оболонском, Подольском и части Шевченковского). Также ТЭЦ производят электроэнергию для Объединенной энергосистемы Украины.

«Сейчас на ТЭЦ-6 мы уже отремонтировали два водогрейных котла, еще один — в ремонте. На ТЭЦ-5 работы ведутся на одном водогрейном котле. До конца межотопительного сезона будет проведен ремонт 11 водогрейных котлов на обеих ТЭЦ, что позволит нам подготовить оборудование к нагрузкам в ходе отопительного сезона и повысить надежность системы теплогенерации ТЭЦ в целом», — отметил Александр Шевченко, директор структурного подразделения «Киевские ТЭЦ» КП Киевтеплоэнерго.

По материалам Столичная недвижимость
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