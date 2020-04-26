ФГИ продал речной вокзал в Могилеве-Подольском за 3 млн гривен

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины продал здание речного вокзала в Могилеве-Подольском через онлайн-аукцион за 3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ в Facebook.

“Успешно завершился онлайн-аукцион по продаже речного вокзала (нежилое здание) в Могилев-Подольском. На объект претендовало трое предпринимателей, его стоимость выросла в 2,5 раза – с 1,2 млн грн до 3 млн грн”, – говорится в сообщении ФГИ.

Также в ФГИ проинформировали, что победителем и новым владельцем здания стал руководитель ООО “Подольская судоходная компания”. Отмечается, что среди видов деятельности этого предприятия – пассажирский и грузовой речной транспорт.



Фото: ФГИ