Опасно ли использование наличных во время пандемии COVID-19

Наличные деньги переносят коронавирус: фейк или правда

К теме COVID-19 сегодня неравнодушен никто. О вирусе и способах противостояния ему не говорит только ленивый. И это порой играет злую шутку с теми, кто относится к информации недостаточно скептически. Вместе с достоверными данными в ход идет и дезинформация или непроверенные факты. Ложные данные распространяются быстрее самого вируса, и уже очень сложно отличить правду от выдумки или кем-то высказанных опасений в порыве паники.

Например, одним из таких «фейков» стало заявление, что коронавирус может передаваться через наличные деньги. Причиной такому ложному мнению могла стать искаженная трактовка рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, что на момент пандемии лучше перейти на бесконтактные платежи, а также тщательно мыть и дезинфицировать руки после контакта с наличкой. Об этом идет речь в материале наших партнеров Cassida.com.ua.

Деньги – носитель огромного множества бактерий. К ним прикасаются миллионы людей, их носят в грязных карманах, подбирают с земли, кладут на не всегда чистые поверхности. Именно поэтому из соображений личной гигиены необходимо мыть руки и/или обрабатывать их антисептиком после контакта с наличными. То же самое нужно делать также после использования банковских карт, терминалов, банкоматов, ведь они тоже не отличаются стерильностью. Грубо говоря, руки просто нужно регулярно мыть, и это правило было золотым всегда. Кроме того, на момент карантина не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты – перчатках, масках, респираторах.

Можно ли заразиться коронавирусом через банкноты, и как обезопасить себя во время использования налички

Организация здравоохранения опровергла информацию о том, что вирус может передаваться посредством наличных денег. Да, наличка может содержать бактерии, но их количество очень мало, чтобы здоровый человек мог заразиться COVID-19.

Во время операций с деньгами ВОЗ рекомендует:

тщательно мыть и дезинфицировать руки после использования банкнот;

не трогать лицо после контакта с купюрами, монетами, терминалами, банковскими картами;

не трогать лицо после контакта с купюрами, монетами, терминалами, банковскими картами; дезинфицировать банковские карты, мобильные устройства после совершения оплат;

отдать предпочтение бесконтактным методам оплаты, но не забывать при этом проводить дезинфекцию гаджетов и карт.

Также НБУ сделал заявление, что будет хранить все полученные от банков купюры в отдельном хранилище в течение не менее 14 дней, а далее проводить дезинфекцию банкнот, подвергая их термической обработке при температуре 160 градусов.

Наличные и безналичные расчеты: как безопасно работать с деньгами

Передает ли наличка коронавирус? Он может храниться на любых поверхностях, в том числе пластике и бумаге, от 3 до 9 дней, как и другие виды вирусов. Но это не значит, что стоит перестать пользоваться бумажными деньгами. Повсюду несчетное множество бактерий, стоит с этим смириться и всегда соблюдать правила личной гигиены. Кроме того, что необходимо мыть руки, дезинфицировать поверхности и использовать перчатки, можно также обезопасить себя путем автоматизации работы с наличными – использовать счетчики банкнот вместо ручного пересчета. Это особенно актуально для супермаркетов, АЗС, предприятий с регулярным оборотом наличных.

Среди производителей рекомендуем обратить внимание на американский бренд Cassida. Компания предлагает различные решения по обработке наличности для предприятий с различным оборотом наличности. Компании малого бизнеса выбирают счетчик банкнот Cassida Kolibri UV c ультрафиолетовой детекцией и проверкой купюр на сдвоенность, скорость счета аппарата – 1000 банкнот/минуту. Для предприятий со средним оборотом наличности хорошим вариантом станет серия Cassida Advantec 75. Модельный ряд представлен тремя устройствами:

Модели обрабатывают до 1500 банкнот/минуту.

Кроме того, компания разработала специальный дезинфектор для работы с оборудованием. Во внутрь кабины помещается счетная машинка для денег, и работа с наличкой происходит внутри дезинфектора. Таким образом бактерии, микробы, пыль на банкнотах не рассеиваются и будут уничтожены уже во время пересчета.

Не поддавайтесь панике и спокойно пользуйтесь наличными, главное – после оплаты обрабатывайте руки антисептиком. Берегите себя и своих близких!