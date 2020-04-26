Рада сделала шаг к освобождению от налогообложения медиков, которые борются с COVID-19

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3329-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Соответствующее решение поддержали 336 народных депутатов Украины.

Так, проектом №3329-д предусматривается:

до 30 июня 2020 года не облагать налогом доходы в виде заработной платы, начисленные (выплаченные) медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности, которые связаны с ликвидацией и лечением COVID -19;

продление срока неначисления пени по последний календарный день месяца (включительно), в котором закончится действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни ( COVID -19);

освобождение от уплаты ЕСВ за себя физическими лицами – предпринимателями и лицами, которые проводят независимую профессиональную деятельность, на период с 1 по 31 мая 2020 года.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.