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В Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит разовую помощь до 5 мая

В Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит разовую помощь до 5 мая

Ветеранам войны и жертвам нацистских преследований до 5 мая выплатят ежегодную помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики

Деньги получат более миллиона граждан. “По состоянию на 28 апреля указанные выплаты уже получили 843,1 тыс. человек”, – рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Размер начислений – от 900 до 4120 грн.

  • Начисления для различных категорий:*
  • ветеранам войны I группы инвалидности и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 4120 грн;
  • II группе – 3640 грн;
  • III группе – 3160 грн;
  • участникам боевых действий – 1390 грн.
  • Членам семей погибших, умерших инвалидов вследствие войны и родственникам умерших участников боевых действий, а также женам участников войны, которые при жизни получили статус инвалида – 900 грн.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на выплату пособий на детей физическим лицам-предпринимателям.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Finance.UA
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