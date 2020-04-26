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Правительство нашло способ, как открыть рынки и не допустить распространения коронавируса - Степанов

Правительство нашло способ, как открыть рынки и не допустить распространения коронавируса - Степанов

Правительство нашло способ, как открыть рынки и не допустить распространения коронавируса, все остальные ослабления для бизнеса будут после 11 мая.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Открытие продовольственных рынков – это был очень взвешенный шаг. С одной стороны максимальное соблюдение мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной болезни. То есть все санитарные нормы, которые будут соблюдены во время работы рынков. С другой стороны мы понимаем, что рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции, очень важны для экономики и очень важны для цен на эти продукты питания”, – сказал министр.

Степанов отметил, что правительство нашло способ, как открыть рынки, и в то же время быть уверенным, что не будет распространения COVID-19.

“Что касается открытия других магазинов, смягчения карантина, в том числе для малого бизнеса. Все это мы будем делать с 11 мая”, – сказал чиновник.

Напомним, правительство на заседании 29 апреля приняло решение о возобновлении работы продовольственных рынков по специальному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

По материалам Сегодня
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