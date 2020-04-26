День финансов, 29 апреля: 10 грн в монете, индексация пенсий в мае, бесконтактные банкоматы в Украине

Среда, 29 апреля. Важные решения Кабмина, Нацбанка и даже Кличко.

Индексация пенсий. В мае 8,4 млн пенсионерам проиндексируют пенсии на 11%. Размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривен. Также до 2100 грн повысят минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Монета номиналом 10 гривен. В Нацбанке обещают ввести в обращение монеты номиналом 10 гривен 3 июня. В результате естественного износа 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами. На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн таких монет. Как отмечают в НБУ, замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.



Фото: НБУ

Бесконтактные банкоматы. Мы их нашли. На карантине украинцы все чаще стали интересоваться бесконтактными банкоматами. Это те, в которых можно выполнять операции, не вставляя карту. Получали от вас много запросов на этот счет. Поэтому решили написать отдельный материал. В нем рассказываем, у кого из банков они есть, как много и как они работают.

Единый счет для уплаты налогов. Кабмин утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов, ЕСВ и других платежей, которые контролируются налоговой. Так, единый счет открывается в Государственном казначействе. Для перехода на единый налог нужно уведомить ГНС через электронный кабинет.

Кстати, в Кабмине сегодня назначили нового главу Налоговой. Новым председателем Государственной налоговой службы стал Алексей Любченко. В прошлом он работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах – заместителем председателя ГНА. По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал Марченко и водил его в Офис президента “на согласование”.

Рынкам работать, но с критериями. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Кабмин поддержал критерии, разработанные Минздравом и Минэкономики, которые позволяют рынкам возобновить свою деятельность. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований. Больше о требованиях.

Новые возможности программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Кабмин расширил программу кредитов для бизнеса. Например, субъекты предпринимательства, чей годовой доход не превышал 10 млн евро, смогут получить рефинансирование под 0%. Снимается ограничение по максимальной сумме кредита на такое рефинансирование. Также правительство поддержало проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).

Кличко также заявил о поддержке бизнеса. По словам мера, Киев возобновил сотрудничество с Фондом развития предпринимательства, а также выделил средства на финансово-кредитную поддержку столичного бизнеса 7 млн грн. За счет этих средств киевским предпринимателям будут компенсировать 50% процентной ставки по кредитному договору.

Кстати, в новом видео на YouTube-канале Finance.ua наш финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает о том, что делать физлицам с кредитами после 30 апреля, возобновят ли штрафы и пеню? Кроме того, узнаете, можно ли как-то договариваться с организациями о каких-либо “каникулах”.

А о том, как меняется рынок МФО за время карантина, смотрите завтра на FinUpdate – выпуск 3: Рынок МФО. Продолжение. Это бесплатный вебинар, во время которого состоится живая дискуссия с экспертами об изменениях на рынке микрокредитования за последних 2 месяца.