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Назван средний размер зарплат работников "Укрзализныци" в марте

Назван средний размер зарплат работников "Укрзализныци" в марте

В марте 2020 года размер средней заработной платы работников АО “Укрзализныця” составил 11660 гривен.

Такую информацию в ответ на запрос ЦТС предоставили в “Укразлизныце”, ссылаясь на данные статистической отчетности компании.

В АО УЗ уточнили, что по состоянию на март среднемесячная зарплата машинистов локомотивов составила 20162 грн, помощников машинистов – 14215 грн, составителей поездов – 13013 грн, дежурных по станциям – 11670 грн, монтеров пути – 12038 грн, электромехаников СЦБ – 13350 грн.

В АО “Укрзализныця” констатировали, что в марте наблюдалось снижение уровня заработных плат сотрудников ж/д компании.

Поясняют, что произошло это в связи с приостановкой перевозки пассажиров во внутреннем пригородном, городском и региональном сообщении, вызванной введением мер во исполнение постановления КМУ “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19”, а также уменьшением объемов грузовых перевозок на период установления карантина или ограничительных мер.

По материалам Центр транспортных стратегий
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