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Кабмин утвердил порядок функционирования единого счета для налогов и ЕСВ

Кабмин утвердил порядок функционирования единого счета для налогов и ЕСВ

Кабинет Министров утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ) и других платежей, которые контролируются Государственной налоговой службой.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 апреля.

Согласно постановлению, единый счет открывается в Государственном казначействе. Для перехода на единый налог нужно уведомить Государственную налоговую службу в электронной форме через электронный кабинет.

С единого счета средства перечисляются на бюджетные счета для зачисления поступлений и/или на небюджетные счета органов ГНС, открытые в Казначействе.

Напомним, 13 марта Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный законопроект №1049 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”. Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского. Единый счет вводится с 1 января 2021 года.

По материалам РБК-Украина
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