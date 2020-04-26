Кабмин утвердил порядок функционирования единого счета для налогов и ЕСВ

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Кабинет Министров утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ) и других платежей, которые контролируются Государственной налоговой службой.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 апреля.
Согласно постановлению, единый счет открывается в Государственном казначействе. Для перехода на единый налог нужно уведомить Государственную налоговую службу в электронной форме через электронный кабинет.
С единого счета средства перечисляются на бюджетные счета для зачисления поступлений и/или на небюджетные счета органов ГНС, открытые в Казначействе.
Напомним, 13 марта Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный законопроект №1049 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”. Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского. Единый счет вводится с 1 января 2021 года.
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