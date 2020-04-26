Кабмин поддержал направление 100 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры

Правительство поддержало направление 100 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры пунктов пропуска с Республикой Польша, а также строительство автомобильных дорог отдаленных пунктов пропуска.

Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Вопрос связан с развитием пограничной инфраструктуры пунктов пропуска с Республикой Польша, а также строительством автомобильных дорог отдаленных пунктов пропуска. Вопрос был заблокирован больше года, сейчас есть возможность, речь идет о 100 млн евро”, – отметил Шмыгаль.

Напомним, правительство в рамках программы “Большая стройка” планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство в 2020 году, тем самым государство может получить 170 тыс. рабочих мест.