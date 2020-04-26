0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 209 0

АРМА объявило конкурс на арестованные в Украине акции дочерней компании "Газпрома"

АРМА объявило конкурс на арестованные в Украине акции дочерней компании "Газпрома"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале отбора управляющего для акций Ао “Газтранзит”, которые Высший антикоррупционный суд передал в АРМА 13 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Речь идет о 16 650 именных акциях “Газтранзита”, владельцем которого является российский “Газпром”. Номинальная стоимость каждой акции – 2 000 гривен.

К будущему управляющему АРМА предъявляет ряд требований, в частности, участники конкурса должны обладать опытом в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации газопроводов, газораспределительных сетей и станций, подземных хранилищ газа и АЗС.

“В случае избрания управляющего на актив государство может получить миллионы гривен доходов от управления ценными бумагами “Газтранзита”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.