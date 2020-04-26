АРМА объявило конкурс на арестованные в Украине акции дочерней компании "Газпрома"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале отбора управляющего для акций Ао “Газтранзит”, которые Высший антикоррупционный суд передал в АРМА 13 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Речь идет о 16 650 именных акциях “Газтранзита”, владельцем которого является российский “Газпром”. Номинальная стоимость каждой акции – 2 000 гривен.

К будущему управляющему АРМА предъявляет ряд требований, в частности, участники конкурса должны обладать опытом в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации газопроводов, газораспределительных сетей и станций, подземных хранилищ газа и АЗС.

“В случае избрания управляющего на актив государство может получить миллионы гривен доходов от управления ценными бумагами “Газтранзита”, – говорится в сообщении.