Суд открыл дело об отмене отбора на должность главы налоговой

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об отмене решения Кабмина и ГНС относительно объявления отбора на должности председателя Налоговой и его заместителя.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 26 мая 2020 года.

“Рассмотрев заявление об обеспечении иска, поступившее в суд вместе с иском, суд отказал в его обеспечении. Истец просил суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС Украины и Минфину совершать действия по отбору на должности Председателя ГНС Украины и его заместителя, а именно – проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт”, – говорится в сообщении.

Вместе с тем суд 28 апреля зарегистрировал еще два таких же иска, которые также поступили вместе с заявлениями.

“На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административным делам и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска”, – пояснили в суде.