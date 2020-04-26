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Суд открыл дело об отмене отбора на должность главы налоговой

Суд открыл дело об отмене отбора на должность главы налоговой

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об отмене решения Кабмина и ГНС относительно объявления отбора на должности председателя Налоговой и его заместителя.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 26 мая 2020 года.

“Рассмотрев заявление об обеспечении иска, поступившее в суд вместе с иском, суд отказал в его обеспечении. Истец просил суд до вступления в законную силу решения по делу запретить ГНС Украины и Минфину совершать действия по отбору на должности Председателя ГНС Украины и его заместителя, а именно – проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт”, – говорится в сообщении.

Вместе с тем суд 28 апреля зарегистрировал еще два таких же иска, которые также поступили вместе с заявлениями.

“На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административным делам и наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска”, – пояснили в суде.

По материалам Економічна Правда
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