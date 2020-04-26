Колебания на валютном рынке продолжают влиять на состояние государственного долга - Минфин

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Колебания на валютном рынке продолжают влиять на состояние государственного долга Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По данным Национального банка девальвация гривны по отношению к доллару США в марте 2020 года составила 12,4%. На этом фоне, в марте 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 10,1% до 2 255,5 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте уменьшился на 3,6% до 80,38 млрд долл. США.
Объявление пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики не могли не сказаться на активности инвесторов на рынке капиталов. В марте Министерство финансов из пяти запланированных провело три аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых на финансирование государственного бюджета было привлечено 33 млрд гривен.
Средства привлекались преимущественно в иностранной валюте, но по низким ставкам. На последнем аукционе, который состоялся 24 марта, средневзвешенные ставки доходности по номинированным в долл. США и евро ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца и 1,2 года составляли 3% и 2,22% соответственно. Доходность шестимесячных облигаций, номинированных в гривне, на аукционе 3 марта составила 9,9%.
За отчетный период расходы по погашению государственного долга составили 9,6 млрд грн, в том числе Украина погасила кредит в размере 200 млн канадских долларов (141,8 млн долл. США), который был выдан Канадским экспортным агентством в 2015 году. Кредит был привлечен сроком на 5 лет по ставке 1,43% для стабилизации экономики Украины.
Расходы государственного бюджета по обслуживанию государственного долга составляли 20,1 млрд гривен.
С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.
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