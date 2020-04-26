0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 554 0

Toyota сделала полноприводный кроссовер размером с Lada XRay (фото, видео)

Toyota сделала полноприводный кроссовер размером с Lada XRay (фото, видео)

Компания Toyota представила гибридный кроссовер Yaris Cross, который пополнит линейку марки в следующем году. При этом модель значительно отличается от обычного Яриса.

В основе нового кроссовера модульная архитектура TNGA-B – та же, что используется для обычного Яриса. Габаритная длина Yaris Cross составляет 4180 миллиметров, ширина – 1765 миллиметров, а высота – 1560 миллиметров. Таким образом, новинка оказалась на 240 миллиметров длиннее хэтчбека Yaris, но на 180 миллиметров короче Toyota C-HR. По общим габаритам автомобиль наиболее близок к кросс-хэтчу Lada XRay.


Фото: Motor.ru

Интерьер Yaris Cross стилистически похож на своего предшественника, однако в новом кроссовере иначе расположены приборы, изменилось оформление центральной консоли и дверных вставок, а также впервые появилась возможность сложить спинку заднего дивана в пропорции 40:20:40.


_Фото: Motor.ru

Кроссовер оснастили гибридной силовой установкой, в которую входят 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, электромотор и литий-ионные батареи. Суммарная отдача – 116 лошадиных сил.


_Фото: Motor.ru

Модель получила систему полного привода Toyota AWD-i с электро­двигателем на задней оси. Он помогает автомобилю при старте с места и на скользком покрытии.

Стоимость Toyota Yaris Cross пока не раскрывается. Производство нового кроссовера наладят во Франции, там же где собирают хэтчбек Yaris. За первый год продаж японцы намерены реализовать в Европе 150 тысяч таких кроссоверов.

В январе Toyota представила «заряженный» хэтчбек GR Yaris для участия в Чемпионате мира по ралли. Трехдверный полноприводный автомобиль оборудован 1,6-литровым трехцилиндровым турбомотором, который в сочетании с шестиступенчатой механикой выдает 272 лошадиные силы. До ста километров в час машина ускоряется за 5,5 секунды. Максимальная скорость хэтчбека составляет 230 километров в час.

По материалам motor.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.