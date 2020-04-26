Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга

В Украине изменились требования к осуществлению платежей и переводу средств. 28 апреля вступил в силу закон “О предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения” от 6 декабря 2019 года.

Денежные переводы с карты на карту будут происходить в обычном режиме. В то же время, чтобы перевести более 5 тыс. грн. через терминал или кассу банка, понадобится паспорт. Идентификация плательщика не нужна при оплате коммунальных услуг, обязательных платежей. Также оплате кредита в сумме до 30 тыс. грн.

По мнению финансового аналитика Алексея Лупоносова, государство хочет контролировать платежные операции более 5 тыс. грн. Фактически планирует залезть в карман каждому украинцу, говорит аналитик.

“Во всем мире есть понятие карманных денег. Это средства, которые не облагаются налогом и есть у каждого рядового гражданина. В некоторых развитых странах такая сумма составляет $1-4 тысячи. В Украине почему-то решили, что эта сумма должна быть ограничена 5 тысячами гривен, а это $200. Это не поможет обуздать “теневую”. Сначала выяснят, сколько денег тратят граждане. По этим данным сформируют базы, где будут сравнивать официальные доходы и расходы украинцев. Через год будут спрашивать о происхождении средств”, – объясняет Лупоносов.

По его словам, усиливать финансовый мониторинг во время карантина неуместно.

По мнению экономиста Андрея Новака, финансовая дисциплина среди граждан возрастет.

“Правда, в серьезной борьбе с теневой экономикой нововведения не помогут. Ведь основная ее часть – это использование оффшорных схем. Конечно, есть зарплаты “в конвертах”. Но, по сравнению с офшорами, это мизерная часть экономики “в тени”, – говорит Новак.

По словам экономиста, будут больше контролировать тех, кто обязан подавать декларацию. Например, государственных чиновников.

Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford считает, что возрастет контроль за идентификацией клиента и риск-ориентированными операциями. Это в основном коснется публичных лиц, предпринимателей, которые перечисляют средства через терминалы.

С помощью терминалов украинцы рассчитываются за товары, услуги, переводят деньги на разные банковские счета

“Это отразится на “серой” экономике, в том числе “теневых” расчетах между населением. Мы же понимаем, что с помощью терминалов украинцы рассчитываются за товары, услуги, переводят деньги на различные банковские счета. Таким образом власти планируют уничтожить традиционные схемы выплаты неофициальных зарплат”, – объясняет экономист.

По его словам, усиление финансового мониторинга осенью откорректирует экономические кризис.

“Если государство захочет стимулировать экономическую активность, вынуждено будет выбрать путь финансовых послаблений. Это позволит улучшить положение самозанятых украинцев”, – подытожил Кущ.