Топ-менеджеры "Нафтогаза" в 2019-м получили 343 млн грн

Согласно консолидированной отчетности группы “Нафтогаз”, ее ведущий управленческий персонал в течение 2019 года состоял в среднем из 5 членов правления и 11 директоров (в 2018 году – 6 членов правления и 9 директоров).

Компенсация ведущему управленческому персоналу включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 343 млн грн (в 2018 году – 717 млн грн).

Как отмечается, в 2019 году группа осуществила выплаты на обеспечение деятельности наблюдательного совета в сумме 35 млн грн (в 2018 году – 53 млн грн), что включает оплату услуг членов наблюдательного совета в сумме 29 млн грн (в 2018 году – 46 млн грн), а также 6 млн грн (в 2018 году – 7 млн грн) в виде возмещения затрат, связанных с выполнением ими обязанностей членов наблюдательного совета и суммы обеспечения страхования ответственности этих должностных лиц после их назначения, что было закуплено и оплачено компанией.

Напомним, наблюдательный совет “Нафтогаза” принял решение о выплате топ-менеджменту компании 45,6 млн долл. – 1% от суммы выигрыша в споре с “Газпромом”. В 2018 году было выплачено 20 млн долл.