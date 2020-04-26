В Китае представили электрокар, который может проехать более 700 км без подзарядки (фото)

Компания Хpeng Motors, которая считается конкурентом Tesla Илона Маска на китайском рынке, представила электрический седан P7.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Хpeng Motors представил электрокар, который сможет конкурировать с Model 3 от Tesla в Китае, предлагая более длинное расстояние без подзарядки и более низкую цену”, – говорится в сообщении.



Фото: Auto24

Электрический седан P7 сможет проехать без подзарядки до 706 километров, а его стоимость составляет 36 тысяч долларов США.

В то же время электрокар Model 3 от Tesla, который будет доступен в июне в Китае, сможет проехать только 650 км на одной зарядке, а его стоимость достигает 48 565 долларов США.



Фото: Auto24

Как сообщает портал Engadget, седан P7 может разогнаться до «сотни» за 4,3 секунды.

В самом автомобиле установлены 12 ультразвуковых сенсоров, 5 миллиметровых волновых радаров и 14 камер.



Фото: Auto24

Автомобиль уже можно заказать на сайте компании, а доставка ожидается с июня этого года.