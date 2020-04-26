В Китае представили электрокар, который может проехать более 700 км без подзарядки (фото)

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Компания Хpeng Motors, которая считается конкурентом Tesla Илона Маска на китайском рынке, представила электрический седан P7.
Об этом сообщает Bloomberg.
“Хpeng Motors представил электрокар, который сможет конкурировать с Model 3 от Tesla в Китае, предлагая более длинное расстояние без подзарядки и более низкую цену”, – говорится в сообщении.
Фото: Auto24
Электрический седан P7 сможет проехать без подзарядки до 706 километров, а его стоимость составляет 36 тысяч долларов США.
В то же время электрокар Model 3 от Tesla, который будет доступен в июне в Китае, сможет проехать только 650 км на одной зарядке, а его стоимость достигает 48 565 долларов США.
Фото: Auto24
Как сообщает портал Engadget, седан P7 может разогнаться до «сотни» за 4,3 секунды.
В самом автомобиле установлены 12 ультразвуковых сенсоров, 5 миллиметровых волновых радаров и 14 камер.
Фото: Auto24
Автомобиль уже можно заказать на сайте компании, а доставка ожидается с июня этого года.
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