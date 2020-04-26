Правительство направит более 240 млн гривен недофинансированным больницам

Правительство направит 240 миллионов гривен в недофинансированные больницы в регионах.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, средства будут направлены в больницы, которым не хватило средств на выплату заработных плат.

“С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием учреждений здравоохранения, которое мы остро ощущаем со стартом второго этапа реформы с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином проработали вопрос получения финансирования в апреле средств субвенций, которое было предусмотрено регионам на октябрь-декабрь в размере 241,8 млн гривен. Эти средства будут перечислены регионам казначейской службой уже сегодня-завтра”, – заявил Степанов.