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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма почти на 10 миллиардов

Минфин продал облигаций внутреннего госзайма почти на 10 миллиардов

Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований. По итогам аукционов по размещению ОВГЗ 28 апреля привлек в бюджет 9,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

Отмечается, что инвесторам предложили гривневые бумаги со сроком обращения 3 месяца, а также – долларовые облигации со сроком обращения 3 и 6 месяцев.

По итогам аукциона по гривневым облигациям в бюджет привлекли 5 377 млн ​​грн, по номинированным в иностранной валюте – 4 455 млн грн.

Министерство финансов назначило на 28 апреля 3 аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма – аукционы провели впервые за месяц.

31 марта, 7, 14 и 21 апреля Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

По материалам Економічна Правда
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