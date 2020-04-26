Минфин продал облигаций внутреннего госзайма почти на 10 миллиардов

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Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований. По итогам аукционов по размещению ОВГЗ 28 апреля привлек в бюджет 9,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook.
Отмечается, что инвесторам предложили гривневые бумаги со сроком обращения 3 месяца, а также – долларовые облигации со сроком обращения 3 и 6 месяцев.
По итогам аукциона по гривневым облигациям в бюджет привлекли 5 377 млн грн, по номинированным в иностранной валюте – 4 455 млн грн.
Министерство финансов назначило на 28 апреля 3 аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма – аукционы провели впервые за месяц.
31 марта, 7, 14 и 21 апреля Министерство финансов по результатам консультаций с первичными дилерами не проводило аукционы по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
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