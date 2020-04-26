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Wizz Air начал продавать билеты на авиарейсы Киев-Вена с 12 мая

Wizz Air начал продавать билеты на авиарейсы Киев-Вена с 12 мая

Лоукостер Wizz Air уже предлагает билеты на рейсы из Киева в Вену и обратно с 12 мая.

Об этом говорится на сайте компании.

Стоимость билетов – 25 евро.

Wizz Air предлагает на 12 мая билеты из Киева в Вену за 29,99 евро и из Вены в Киев за 24,99 евро.

Во время регистрации и посадки будут приняты “физические меры” для поддержания дистанции.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что 1 мая венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновит рейсы в европейские города из аэропорта Вены. Первые самолеты отправятся в Дортмунд, Эйндховен, Салоники, Лиссабон и Осло. В течение месяца список расширят Рим, Милан, Тенерифе и Валенсия.
  • В мае авиакомпания также планирует вылеты из Будапешта в Мадрид и Берлин.

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По материалам Finance.UA
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