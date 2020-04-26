Wizz Air начал продавать билеты на авиарейсы Киев-Вена с 12 мая

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Лоукостер Wizz Air уже предлагает билеты на рейсы из Киева в Вену и обратно с 12 мая.
Об этом говорится на сайте компании.
Стоимость билетов – 25 евро.
Wizz Air предлагает на 12 мая билеты из Киева в Вену за 29,99 евро и из Вены в Киев за 24,99 евро.
Во время регистрации и посадки будут приняты “физические меры” для поддержания дистанции.
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