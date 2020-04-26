LG раскрыла характеристики смартфона нового поколения Velvet

Компания LG положила конец слухам вокруг смартфона нового поколения Velvet, обнародовав его технические характеристики и изображения.

Новинка наделена дисплеем Full HD+ OLED с диагональю 6,8 дюйма. Разрешение составляет 2340 × 1080 точек, соотношение сторон — 20,5:9.

В основу положен процессор Snapdragon 765G. Чип содержит восемь ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G, обеспечивающий поддержку мобильных сетей пятого поколения.



Фото: fonearena.com

В арсенале аппарата — 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, контроллер NFC и порт USB Type-C.

В небольшом каплевидном вырезе в экране располагается 16-мегапиксельная селфи-камера. Тыльная камера Raindrop объединяет датчики с 48, 8 и 5 млн пикселей. В область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев.



Фото: fonearena.com

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 10. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой и беспроводной подзарядки.