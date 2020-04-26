День финансов, 28 апреля: старт усиленного финмониторинга, новые суммы в терминалах Привата, штрафы за ПДД в смартфоне

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Вторник, 28 апреля, стал знаковым днем для банковских клиентов, рынка земли и водителей:
Новый порядок финмониторинга. Новый закон о финансовом мониторинге вступил в силу сегодня, 28 апреля, и меняет порядок идентификации при проведении финансовых операций. Среди прочего, например, увеличение предельного порога операций для обязательного финмониторинга.
Но первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова поспешила всех нас успокоить и сообщить: для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят.
Сегодня же бизнес высказал и свои опасения касательно закона о финмониторинге. Представителей бизнеса настораживает обязанность юрлиц ежегодно подтверждать информацию о своих конечных бенефициарных владельцах. Также недостатком бизнес называет предоставление права на «замораживание» активов и остановку сомнительных операций. Не определено, что таким правом можно воспользоваться, только имея подтвержденные факты, а не догадки, отметила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.
Пополнение терминалов ПриватБанка. В связи с новым порядком финмониторинга максимальная сумма пополнения банковских карточек (кроме кредитных) через терминалы самообслуживания без идентификации клиента с 28 апреля снижается с 15 тыс. грн в день до 5 тыс. грн. Ограничения для неидентифицированных клиентов в 5 тыс. грн также будут распространяться на отправку денежных переводов и внесение средств на депозит, при этом для осуществления коммунальных и налоговых платежей, а также для погашения кредитов идентификация не нужна.
Рынок земли и подпись Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2178-10 о рынке земли. Как уверяет Офис президента, Закон позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины.
План первого этапа послабления ограничений в столице. Мер Виталий Кличко обнародовал план первого этапа послабления ограничительных мер в столице. Первый этап послаблений собираются начать с 12 мая, если не будет резкого увеличения количества больных. К примеру, на первом этапе в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров. С требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 квадратных метров площади помещения.
Штрафы в смартфоне. МВД и Штрафы UA запустили приложение, с помощью которого водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут произвести проверку и заплатить за нарушение правил дорожного движения.
“Минималка” в $2,34. Речь не об Украине. Такие неутешительные цифры с Венесуэлы. И это еще с учетом увеличения размера минимальной зарплаты с мая. Пока же минимальная зарплата в стране составляет 250 тысяч боливаров или $1,46. Кроме зарплат, венесуэльцам предстоит выдача талонов на товары первой необходимости на сумму в еще 400 тысяч боливаров. Таким образом, совокупный минимальный доход в Боливарианской Республике составит почти $4,7. У нас, слава Богу, пока не так все плохо.
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