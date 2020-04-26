После послабления карантина возможно его усиление - Шмыгаль

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Премьер-министр Денис Шмыгаль на странице в FACEBOOK напомнил, что на прошлой неделе была презентована дорожная карта выхода страны из карантина. Поэтому Премьер выразил надежду, что стартовая точка наступит 11 мая.
“Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные мероприятия могут снова быть усилены.
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Каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться. Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это даст возможность в эту среду принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы.
На отдельных этапах предполагается открытие с ограничениями некоторых заведений. Эти ограничения будем на каждом этапе смягчать. Это касается учебных заведений, кофеен, спортивных залов и т. д.”, – отметил Шмыгаль.
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