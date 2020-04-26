Треть средств от "Большой стройки" пойдет в регионы в мае - Шмыгаль

Правительство планирует благодаря вложению 100 млрд грн в дорожное строительство в этом году создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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“Заслушал информацию глав ОГА по реализации программы Президента “Большая стройка”. Правительство планирует вложить 100 млрд грн только в дорожное строительство в этом году. Это позволит создать по меньшей мере 170 тысяч новых рабочих мест, в частности в смежных отраслях”, – отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что Кабмин планирует расширить программу также и на строительство мостов.

“Школы, детские сады и стадионы — это приоритет для правительства. Эту инфраструктуру необходимо отстроить до начала учебного года. Еще одно направление, реализацию которого отслеживаю лично, — реконструкция более чем 200 приемных отделений в опорных учреждениях здравоохранения”, – добавил он.

По словам Шмыгаля, программа «Большая стройка» поможет реализовать три важных задачи: поддержать людей работой; улучшить качество дорог в Украине; начать “разогрев экономики”, ведь вложения в инфраструктуру имеют значительный мультипликативный эффект.

“Треть всех средств от программы должна уйти в регионы уже в мае. Медлить нельзя”, – подчеркнул Премьер-министр.