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Китайская компания создала дрон, способный самостоятельно избегать столкновений

Китайская компания создала дрон, способный самостоятельно избегать столкновений

Китайская частная компания DJI запустила свой первый потребительский беспилотник, который сможет предупреждать о пребывающих поблизости самолетах и ​​вертолетах с помощью своего контроллера.

Включение функции безопасности следует за многочисленными сообщениями о столкновениях с другими воздушными судами. Эта технология работает с использованием радио- и спутниковых сигналов для определения местоположения других воздушных судов с помощью системы автоматического зависимого наблюдения-вещания (ADS-B).


Фото: The Verge

Тем не менее, фирма заявляет, что проблемы с цепочкой поставок, вызванные пандемией коронавируса, означают, что на данный момент Mavic Air 2 может біть представлен в Северной Америке. Покупателям в Европе и других странах будет предложена версия, не имеющая возможности отслеживать другие летательные аппараты.

Потребители в родной стране фирмы, Китае, смогут сразу же купить дрон. Но хотя фирма начала принимать заказы, она не планирует начинать поставки до середины мая.


Фото: The Verge

DJI является самым продаваемым в мире коммерческим производителем дронов с большим отрывом, и, как следствие, часто находится в центре внимания, когда возникает проблема безопасности. В мае 2019 года компания пообещала добавить свою систему AirSense ко всем будущим беспилотным летательным аппаратам весом более 250 г.

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