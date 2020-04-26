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Государство планирует продать Скадовский морской порт, несмотря на экономический кризис

Государство планирует продать Скадовский морской порт, несмотря на экономический кризис

Фонд государственного имущества Украины планирует провести приватизацию Скадовского морского порта и ряда государственных предприятий в Херсонской области, несмотря на экономический кризис.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко по итогам онлайн-форума Tavrian Horizons.

«Неоднократно подчеркивал, что основной целью приватизации является поиск компетентного инвестора и эффективного собственника, избавление государства от избыточных активов, которые станут объектами выгодных инвестиций частного бизнеса», — сообщил Сенниченко.

Среди ключевых государственных активов, которые планируют приватизировать в Херсонской области, Сенниченко назвал Скадовский морской порт, Херсонский хлопчатобумажный комбинат и Херсонский завод Судмаш.

«Должны переходить из режимов «всегда перспективные» и «имеем много потенциала» к реализации этого потенциала и превращению перспектив в успешные инвестиционные кейсы», — добавил глава Фонда госимущества.

По материалам hromadske.tv
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