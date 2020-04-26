Водители смогут проверять штрафы в смартфоне

МВД и Штрафы UA запустили приложение, с помощью которого водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут произвести проверку и заплатить за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Что предлагается в приложении. Сервис, который решает полный комплекс задач – от получения информации о штрафе, до контроля погашения штрафа в базе полиции.

“Люди не знают, что за ними все еще имеется задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено, не означает погашено, – говорит основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров. – В 2016 году нам удалось реализовать его в части выплат, а вот в части проверки – мы все делали вручную. То есть обращались в соответствующие инстанции, пытались выяснить, где застрял платеж и по какой причине.

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