Водители смогут проверять штрафы в смартфоне

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МВД и Штрафы UA запустили приложение, с помощью которого водители по номеру водительского удостоверения, ИНН или по серии и номеру штрафа могут произвести проверку и заплатить за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства.
Что предлагается в приложении. Сервис, который решает полный комплекс задач – от получения информации о штрафе, до контроля погашения штрафа в базе полиции.
“Люди не знают, что за ними все еще имеется задолженность. 40-50% запросов, с которыми к нам обращаются ежедневно, касаются того, как проверить статус оплаты. Потому что уплачено, не означает погашено, – говорит основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров. – В 2016 году нам удалось реализовать его в части выплат, а вот в части проверки – мы все делали вручную. То есть обращались в соответствующие инстанции, пытались выяснить, где застрял платеж и по какой причине.
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