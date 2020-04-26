Правительство за месяц потратило почти 30 млрд грн на выплаты по госдолгу

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В марте 2020 года Министерство финансов Украины потратило 29,7 миллиарда гривен на выплаты по погашению и обслуживанию государственного долга.
Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
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На погашение государственного долга потратили 9,6 миллиарда гривен. В эту сумму включены 200 миллионов канадских долларов (141,8 миллиона долларов США) по кредиту Канадского экспортного агентства, выданного в 2015 году.
На обслуживание государственно долга, включая выплату процентов по ним, выплатили 20,1 миллиарда гривен.
«С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами», — добавили в Минфине.
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