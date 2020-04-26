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Государство проанализирует, какие сферы будут интересны инвесторам после пандемии

Государство проанализирует, какие сферы будут интересны инвесторам после пандемии

В Национальном инвестиционном совете Украины проведут анализ отраслей экономики Украины для того, чтобы определить, какие отрасли смогут заинтересовать иностранных инвесторов после пандемии COVID-19.

Об этом сообщила председатель Национального инвестиционного совета Ольга Магалецкая.

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«Раньше одной из наиболее привлекательных сфер для инвестиций была инфраструктура, а именно концессия аэропортов, но после пандемии мир изменится, и изменятся фокусы заинтересованности. Я не думаю, что сейчас региональные аэропорты будут рассматриваться потенциальными инвесторами как одна из наиболее интересных тем», — отметила она.

В Национальном инвестиционном совете сейчас проводят секторальный анализ для того, чтобы определить, какие отрасли будут привлекательны для инвестиций в будущем. К этому процессу привлекли одну из мировых консалтинговых компаний.

Магалецкая добавила, что от карантина в Украине пострадало много отраслей промышленности. Больше всего — энергетический сектор, металлургия, инфраструктура. В то же время влияние пандемии на экономику Украины там оценивают как менее сильное, чем ее влияние на экономику Европы.

По материалам hromadske.tv
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